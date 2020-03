Grande ABC disponibiliza 643 vagas

Do Diário do Grande ABC



02/03/2020



O Grande ABC disponibilizará nesta semana 643 oportunidades de trabalho nas sete cidades. A maior quantidade de vagas está concentrada em São Bernardo, cujo centro público dispõe de 253 funções, seguida por Mauá, com 166.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André tem 13 vagas no total. Destaque para auxiliar de limpeza; auxiliar mecânico de ar-condicionado; meio oficial mecânico de ar-condicionado; e merendeiro, todas essas funções com duas vagas cada. Também há oportunidades para analista e assistente de marketing; cozinheiro geral; fresador CNC; e gerente de restaurante.

Na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, dentre as duas centenas de vagas, estão oportunidades para nível médio: técnico de enfermagem (com 97 vagas); e superior: enfermeiro (69). O centro também selecionará auxiliar de cozinha (dez); auxiliar de linha de produção (dez); auxiliar de logística (oito); operador de empilhadeira (oito); operador de telemarketing ativo (quatro); porteiro (seis); e vendedor (quatro). A unidade está localizada na Rua Marechal Deodoro, 2.316, no Centro. Interessados deverão comparecer das 8h às 17h, a partir de segunda-feira, e levar carteira de trabalho, RG, CPF e PIS.

Em São Caetano, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) dispõe de 13 vagas: analista de recursos humanos (uma vaga); coordenador administrativo (uma); cozinheiro industrial (uma); gerente comercial (uma); e vendedor interno (oito).

O centro público de emprego de Diadema oferece oito vagas ao todo: servente de limpeza; meio oficial marceneiro; supervisor de limpeza; cozinheiro; operador de caldas; auxiliar de sepultamento; auxiliar de cozinha; e auxiliar comprador. Já em Mauá, a maior fatia das oportunidades é de auxiliar de produção (50); operador de máquinas (50); e prensista (50).

Ribeirão Pires tem 39 vagas, sendo a maioria para prensista (30) e auxiliar de estoque. Na vizinha Rio Grande da Serra, são 26 oportunidades. A agência Luandre, de Santo André, concentra 125 chances.