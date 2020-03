Novo namorado de Paolla Oliveira afirma: Nem perguntei se ela quer rotular ou não a relação

01/03/2020 | 17:11



Ainda na onda de Carnaval, Paolla Oliveira e o namorado, Douglas Maluf, só querem saber de curtição. No último sábado, dia 29, o casal compareceu no Nosso Camarote para aproveitarem juntos o desfile das Campeãs, no Rio de Janeiro. Anteriormente, os pombinhos já tinham assumido a relação no espaço vip.

De acordo com a coluna do Leo Dias, ao posarem para as fotos, a atriz tentou beijar Maluf, mas ele virou o rosto na hora dos flashes. O coach ainda afirmou que sua intenção não é se tornar famoso e, ainda, falou da nova relação:

- Não sou famoso e nem tenho pretensão em ser. Ela foi rainha de bateria, musa do Carnaval. A fama é dela. Eu torço muito por ela. Nem perguntei se ela quer rotular ou não a relação, o negócio é viver o momento e para mim, está tudo bem.

Na noite que aconteceu o desfile, um temporal atingiu a cidade Maravilhosa, no qual a atriz entrou na Avenida para estar à frente dos ritmistas da Grande Rio, escola que ficou com o vice-campeonato esse ano. Mesmo com o clima ruim, Paolla mostrou muita determinação e afirmou que iria desfilar na chuva mesmo.