Preta Gil arrasta multidão para curtir o seu bloco em São Paulo e recebe alguns famosos

01/03/2020 | 17:10



Mesmo com um dia totalmente nublado na cidade de São Paulo e com grandes chances de chuva, Preta Gil colocou milhares de foliões para curtir o último final de semana de Carnaval da cidade.

Toda trabalhada em um look roxo, forrada de glitter e com uma tiara combinando com a roupa, Preta ainda recebeu alguns famosos para compartilhar o microfone e botar o público para pular ainda mais. Quem marcou presença no Bloco da Preta foi Tiago Abravanel que estava vestido com uma camisa estampada com tons de branco, azul e rosa, combinando com um casaco com as mesmas cores e o cantor escolheu até uma armação de óculos para deixar ainda mais combinado o look.

A filha de Gilberto Gil recebeu também famosos que não cantam, mas brilham de formas diferentes. Gominho que eliminou muitos quilos depois de uma dieta e treinamento rigorosos acabou marcando presença e também Fernanda Paes Leme. E para ficar ainda mais incrível, os quatro posaram lado a lado mostrando um look com a mesma tonalidade.

Preta Gil ainda recebeu em seu trio elétrico em São Paulo a Mc Rebecca que ajudou a fazer da festa uma verdadeira loucura.