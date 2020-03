Futebol com literatura, transição e mascotes animais

Ademir Medici



02/03/2020 | 07:00



Amigos da história do futebol: sábado que vem o Memofut realiza sua 119ª reunião, sempre no Pacaembu, com uma agenda repleta e que vai descrita a seguir pelo professor Alexandre Andolpho.

TRANSIÇÃO

Há 30 Anos – Um Período de Transição no Futebol Brasileiro (1986-1989) (parte 2)’, com Gustavo Longhi de Carvalho. Gustavo é professor universitário, jornalista, pesquisador de futebol e um dos fundadores do Memofut. Tem cinco livros publicados – quatro deles ligados a futebol.

LITERATURA

O Futebol na Obra de Guilherme de Almeida’, com Marlene Laky. Marlene é graduada em jornalismo pela PUC-Campinas. Conservadora e restauradora de acervos no Museu Casa Guilherme de Almeida.

ANIMAL NO ESPORTE

Bate-papo com Aristides Almeida Rocha, autor do livro A Simbologia Animal no Esporte (Jundiaí: In House, 2020). Aristides possui graduação, mestrado e doutorado em ciências biológicas pela USP. Integrante do Memofut e do Panathlon Club São Paulo. Tem dez livros publicados sobre esportes.

HORÁRIO

A reunião do Memofut começa às 8h30 e segue até depois das 13h, sempre com uma foto coletiva que vem sendo publicada mensalmente aqui em Memória.

119ª Reunião do Memofut

Quando: sábado, dia 7 de março

Horário: das 8h30 às 13h

Local: Auditório Armando Nogueira do Museu do Futebol (Estádio do Pacaembu, Praça Charles Miller, s/nº).

Acesso livre para quem curte futebol e sua história

Diário há 30 anos...

Sexta-feira, 2 de março de 1990 – Ano 32, edição 7316

Manchete – Combustível sobe; 300 postos do Grande ABC amanhecem fechados

Rio Grande da Serra – Os vereadores batem um recorde: em exatos cinco minutos eles aprovaram a lei orgânica da cidade, com 161 artigos e sem nenhuma emenda popular.

São Caetano – Vai ser aberta a primeira escola municipal de línguas, em Vila Gerty, com o nome de Paulo Sérgio Fiorotti.

Cultura & Lazer – Bandas de rock invadem o Paço: Rock in Rua a partir de amanhã (3 de março de 1990) em Santo André.

Futebol – Luiz Pereira assina com o São Caetano e vai disputar o campeonato da Terceira Divisão.

Em 2 de março de...

1915 – Visita São Bernardo o dr. Manuel de Freitas Gonçalves, médico recentemente formado pela Universidade de Coimbra.

1930 – Empresa Cigarros Sudan realiza concurso para estimular as vendas dos seus produtos. Entre os ganhadores aparecem a Tabacaria Central, de São Bernardo, e a firma Rodrigues Gatto, do Alto da Serra (Paranapiacaba), que levam 30 mil réis cada.

1970 – Cantores Francisco Egidio e Sérgio Muirilo visitam a Câmara de Santo André.

1975 – Em clima fúnebre, dirigentes do Santo André (ainda FC) anunciam: o clube vai fechar.

1990 – Fundado o Grêmio Recreativo e Cultural Escola de Samba Mocidade do Jardim Inamar, em Diadema.

