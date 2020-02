Michel Teló desafia Thaís Fersoza, que rebola ao som de Tudo Ok

27/02/2020 | 18:10



A atriz e apresentadora Thais Fersoza pediu desculpas pela falta de afinação ao cantar Casal Modão junto com seu marido, Michel Teló, durante o bloco de Carnaval Bem Sertanejo, que teve sua segunda edição no domingo, dia 23, no parque do Ibirapuera.

Nesta última quarta-feira, dia 26, a atriz postou um vídeo em seu canal do YouTube mostrando mais sobre os bastidores do bloco. Durante o vídeo a atriz compartilhou imagens dela rebolando ao som de Tudo Ok, de Thiaguinho MT, e cantando durante a frase: é hoje que ele paga todo mal que ele te fez - Ela, que teve um passado conturbado com Joaquim Lopes, seu ex-marido ? . Thais disse que ficou roxa de vergonha ao dançar na frente do público e Michel brincou:

- Eu botei pilha para ela dançar. Ela vai até o chão! Ela tem a manha!

E Thais respondeu:

- Eu tenho a manha porque eu sou carioca!

A atriz, ainda, comentou que sempre se emociona ao ver o maridão cantar.

Por fim, Thais disse que espera que o bloco Bem Sertanejo vire uma tradição em São Paulo, porque é sempre muito legal, cheio de gente e ela espera que no ano que vem, 2021, seus filhos - Melinda, de três anos de idade, e Teodoro, de dois anos de idade - possam estar junto com eles.

Muito fofos, né?