No Recife, seleção fará treinos nos Aflitos antes da estreia nas Eliminatórias

27/02/2020 | 17:46



A seleção brasileira definiu detalhes de sua logística para os primeiros dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. A equipe do técnico Tite estreia em casa em 27 de março diante da Bolívia, no Recife, e depois vai a Lima para enfrentar o Peru, quatro dias mais tarde. Antes de jogar na Arena Pernambuco, a equipe deverá fazer quatro treinos no estádio dos Aflitos.

A convocação está marcada para o próximo dia 6, uma sexta-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e o grupo de jogadores começará a se apresentar na noite de domingo, 22 de março, já na capital pernambucana. A concentração será no hotel Recife Atlantic Plaza.

Tradicionalmente com rodadas duplas, as Eliminatórias para o Mundial do Catar terão seus primeiros jogos sempre às quintas ou sextas-feiras, com a segunda partida marcada para terça. O Brasil optou por jogar sempre às sextas quando for mandante - caso do jogo no Recife -, a fim de Tite ter um dia a mais de treinamentos.

Em Pernambuco, a seleção deverá fazer as suas atividades no estádio dos Aflitos - o local, contudo, ainda carece de um documento para ser liberado para treinos. Após enfrentar a Bolívia na sexta-feira, os jogadores receberão folga e embarcarão para o Peru no fim da tarde de sábado.

Em Lima, o Brasil fará um treino no estádio Alejandro Villanueva no domingo, dia 29 de março. No dia seguinte, fará reconhecimento do gramado no estádio Nacional, local da partida contra os peruanos.