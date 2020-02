Talles Magno tem alta, mas só volta aos treinamentos do Vasco no fim de maio

27/02/2020 | 17:42



O atacante Talles Magno, do Vasco, teve alta, nesta quinta-feira, às 10h20, em um hospital da Barra da Tijuca, onde foi submetido a uma cirurgia para a correção de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, sofrida durante o carnaval.

Acompanhado de seus pais, o jogador não deu entrevistas, mas seu pai, Carlos Magno, falou com a imprensa. "A cirurgia foi sob controle e agora é questão de recuperação. Ele está muito bem. Está triste porque tudo que ele gosta de fazer e jogar futebol mas em breve vai voltar. Agradecer a torcida do Vasco, que está torcendo por ele. Ele manda um abraço para torcida."

A previsão inicial é de que Talles Magno retorne aos treinamentos no final de maio. Ele vai precisar de três a quatro semanas para poder colocar o pé no chão novamente.

O departamento médico do Vasco soube da lesão na reapresentação de Talles Magno, juntamente com o restante do elenco, na última segunda-feira, no CT do Almirante. O jogador foi examinado e, posteriormente, submetido a um exame de imagem.

Foi constatada uma fratura do quinto metatarso, que é a mesma região que levou Neymar a passar por cirurgia antes da Copa do Mundo de 2018. O incidente ocorreu após o atleta vascaíno pisar em falso em uma pedra dentro de uma piscina natural em uma praia do Estado do Rio.