Golf x Onix: conheça os carros mais vendidos na Europa e na América Latina

Da Redação

Do Garagem360



27/02/2020 | 17:48



Segundo a consultoria Focus2Move, o Volkswagen Golf foi o carro mais vendido da Europa em 2019. Já na América Latina, o líder é o mesmo do mercado brasileiro: o Chevrolet Onix. Os dados contabilizam as vendas até o mês de dezembro do último ano. Na galeria, confira os 25 modelos mais vendidos em cada um desses territórios.

Carros mais vendidos na Europa e na América Latina

Foto: Divulgação Europa: 1- Volkswagen Golf: 458.595 unidades Foto: Divulgação 2- Volkswagen Polo: 330.922 unidades Foto: Divulgação 3- Renault Clio: 302.994 unidades Foto: Divulgação 4- Volkswagen Tiguan: 297.224 unidades Foto: Divulgação 5- Skoda Octavia: 268.954 unidades Foto: Divulgação 6- Nissan Qashqai: 260.428 unidades Foto: Divulgação 7- Ford Focus: 243.825 unidades Foto: Divulgação 8- Dacia Sandero: 233.460 unidades Foto: Divulgação 9- Ford Fiesta: 233.019 unidades Foto: Divulgação 10- Dacia Duster: 231.906 unidades Foto: Divulgação 11- Citroën C3: 230.907 unidades Foto: Divulgação 12- Peugeot 208: 230.843 unidades Foto: Divulgação 13- Opel Corsa: 227.390 unidades Foto: Divulgação 14- Renault Captur: 223.367 unidades Foto: Divulgação 15- Toyota Yaris: 213.420 unidades Foto: Divulgação 16- Peugeot 3008: 210.066 unidades Foto: Divulgação 17- Volkswagen T-Roc: 200.583 unidades Foto: Divulgação 18- Mercedes-Benz Classe A: 197.599 unidades Foto: Divulgação 19- Fiat Panda: 186.763 unidades Foto: Divulgação 20- Ford Kuga: 178.226 unidades Foto: Divulgação 21- Hyundai Tucson: 172.703 unidades Foto: Divulgação 22- Skoda Fabia: 166.831 unidades Foto: Divulgação 23- Mercedes-Benz Classe C: 166.017 unidades Foto: Divulgação 24- Peugeot 2008: 165.604 unidades Foto: Divulgação 25- Fiat 500: 160.699 unidades Foto: Divulgação América Latina: 1- Chevrolet Onix: 276.822 unidades Foto: Divulgação 2- Ford Ka: 172.195 unidades Foto: Divulgação 3- Toyota Hilux: 130.727 unidades Foto: Divulgação 4- Nissan Versa: 128.011 unidades Foto: Divulgação 5- Volkswagen Gol: 118.608 unidades Foto: Divulgação 6- Renault Kwid: 116.228 unidades Foto: Divulgação 7- Hyundai HB20: 103.115 unidades Foto: Divulgação 8- Volkswagen Polo: 93.220 unidades Foto: Divulgação 9- Nissan Kicks: 92.467 unidades Foto: Divulgação 10- Renault Sandero: 91.670 unidades Foto: Divulgação 11- Chevrolet Prisma: 91.450 unidades Foto: Divulgação 12- Toyota Corolla: 89.611 unidades Foto: Divulgação 13- Fiat Argo: 87.866 unidades Foto: Divulgação 14- Chevrolet Beat: 87.453 unidades Foto: Divulgação 15- Fiat Strada: 82.272 unidades Foto: Divulgação 16- Jeep Renegade: 82.194 unidades Foto: Divulgação 17- Toyota Yaris: 80.559 unidades Foto: Divulgação 18- Chevrolet Aveo: 79.137 unidades Foto: Divulgação 19- Hyundai Creta: 75.482 unidades Foto: Divulgação 20- Honda HR-V: 73.961 unidades Foto: Divulgação 21- Nissan Frontier (NP300): 73.807 unidades Foto: Divulgação 22- Fiat Toro: 72.671 unidades Foto: Divulgação 23- Nissan March: 70.276 unidades Foto: Divulgação 24- Jeep Compass: 69.195 unidades Foto: Divulgação 25- Kia Rio: 67.423 unidades