27/02/2020 | 17:38



A Starbucks reabriu centenas de lojas na China que tinham sido fechadas em função do surto de coronavírus, informou a empresa. Segundo o presidente-executivo, Kevin Johnson, 85% das lojas da empresa voltaram a operar depois que as condições no país asiático melhoraram.

Com o avanço da epidemia no mês passado, a Starbucks havia fechado mais da metade das suas 4.292 lojas na China, um dos maiores níveis para uma rede de restaurantes sediada nos Estados Unidos.