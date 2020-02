Bianca Andrade revela que ficaria com Guilherme no BBB20 se fosse solteira e fã flagra Diogo Melim se divertindo em camarim: Não estava nem aí

27/02/2020 | 17:11



A saída de Bianca Andrade do BBB20 ainda está dando o que falar! Em um paredão triplo com Flayslane e Felipe Prior, a digital influencer foi eliminada com 53% dos votos - os motivos principais, além de polêmicas de antes do reality, foram as investidas em Guilherme durante uma festa e as críticas ao movimento feminista.

Apesar das polêmicas, Bianca garantiu que, se houvesse uma repescagem, gostaria muito de voltar para a casa, em uma conversa no BBB: A Eliminação, do Multishow.

- Acho que eu voltaria. Eu fiquei muito mal lá dentro porque tinha muita dúvida do que estava acontecendo aqui fora. Depois que eu vi, falei: então tudo que eu estava pensando e sentindo estava acontecendo.

Bianca entrou na casa namorando o cantor Diogo Melim, mas durante uma festa acabou dizendo que gostaria de beijar Guilherme, que estava ficando com Gabi. A atitude não foi bem vista do público - e nem mesmo do próprio namorado da influencer, que chegou a apagar as fotos dos dois juntos de suas redes sociais - e a própria Boca Rosa se mostrou arrependida da atitude. No entanto, ela admitiu que se entrasse solteira teria dado uma chance ao modelo - principalmente durante as festas, quando libera o seu alter-ego, Jennifer.

- Ah, óbvio! Eu e Jennifer [ficaríamos com] qualquer um!

Ela também contou que entrou no BBB à trabalho, como uma forma de impulsionar as vendas de sua linha de maquiagens - e, apesar das polêmicas, a estratégia parece ter dado certo! No Instagram Stories, ela explicou a estratégia que criou, de usar as mesmas maquiagens, roupas e penteados de seus posts, e falou sobre os resultados que obteve:

- Falei: quero criar uma estratégia muito ousada de entrar no reality e fazer minha marca vender três vezes mais do que se eu estivesse aqui fora. Sendo que o medo deles [a equipe de Bianca] era que não vendesse se eu não estivesse aqui fora. [...] Por isso que eu pensei todos os looks antes, decorei antes de entrar cada cabelo, cada maquiagem. E por causa dessa estratégia a gente vendeu exatamente três vezes mais enquanto eu estava no programa, e agora que eu saí as vendas estão fazendo assim, ó..., e colocou as mãos para cima, mostrando que estava vendendo ainda mais.

Para o jornal Extra, Bianca disse que, apesar das polêmicas, estava muito feliz de sua participação - principalmente pelo lado profissional.

- Agora o Brasil inteiro me conhece, então tenho que trabalhar como uma louca! Nisso, sim, eu sou boa. Na minha vida pessoal eu tenho que aprender muito ainda, mas no trabalho eu sou muito focada. Eu tenho alguns lançamentos de produtos vindo por aí. Vou trabalhar nisso agora.

Ela também falou sobre os seus seguidores nas redes sociais, que oscilaram muito durante o tempo em que esteve no BBB. Ela disse que isso a fez refletir muito sobre sua passagem no reality:

- Não sobre perder ou ganhar seguidores, mas porque as pessoas que me acompanham são muito importantes para mim. Tudo que eu faço e acontece na minha vida é porque tenho eles, então a opinião deles é essencial para mim. Sempre foi. Minha relação com meus seguidores sempre foi muito estreita. Quando essa situação dos meninos aconteceu [a do suposto teste de seduzir mulheres comprometidas] eu fiquei muito perdida porque eu não sei não falar, não olhar nos olhos. Eu sou muito tolerante. Acho que se a situação fosse comigo, diretamente, eu teria agido da mesma forma. Algumas pessoas esperavam uma atitude mais firme da minha parte. Eu entendo e também preciso aprender com isso.

Boca Rosa também contou que, por já ter sido muito julgada em sua vida sem ter a oportunidade de se defender, decidiu dar uma chance aos rapazes, mas que se arrepende de ter criticado a bandeira feminista que as outras garotas levantaram dentro da casa.

Diogo Melim

Após a saída de Bianca, muitos telespectadores ficaram ansiosos para saber se o relacionamento entre a influencer e Diogo Melim, da banda Melim, continua firme e forte. A Boca Rosa já disse achar que não tem mais namorado, e na última terça-feira, dia 25, um pouco depois da eliminação da influencer, o cantor não parecia muito chateado.

De acordo com o jornal Extra, uma fã da banda encontrou Diogo no camarim de um show na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e disse que ele não parecia estar muito preocupado com o resultado do Paredão. Ela disse que, ao tentar tirar uma foto com o Melim, foi retirada do local por seguranças, à pedido dos produtores.

- Não sei se eles queriam evitar que mostrássemos o Diogo feliz, mas os assessores estavam nervosos. O Diogo parece que não estava nem aí para a Bianca. Todo mundo estava na maior felicidade dentro do camarim.

No Se Joga de quinta, ela comentou em que pé está a relação:

- Estamos conversando. Eu nem durmo. Não conversamos muito ainda, assim que a gente tiver tempo... Com certeza, ele é uma pessoa extremamente incrível, ele com certeza não vai me julgar por uma coisa, enfim. A gente vai conversar e o que tiver que ser, será.

Eita!