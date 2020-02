Após rumores sobre namoro, Rafa Kalimann se casa com Léo Chaves em clipe!

27/02/2020 | 16:10



Na última quarta-feira, dia 26, o colunista Leo Dias publicou uma nota falando que Rafa Kalimann teria entrado no BBB20 namorando o cantor sertanejo Léo Chaves. A assessoria de Rafa, ao ser procurada, afirmou que a notícia era totalmente falsa, que os dois são apenas amigos e que a morena gravou um clipe com o cantor, o que pode ter gerado essas rumores.

Nesta quinta-feira, dia 27, o clipe da nova música de Léo, Jéssica, com a participação de Kalimann foi divulgado no do YouTube do cantor. Ao que parece, os dois formam um belo casal na ficção: no clipe, Rafa interpreta Jéssica, uma mulher que roubou o coração do cantor em uma noitada em um cabaré, como diz a letra:

Mãe, me apaixonei. Acho que vou casar. Ontem fui pro Cabaré e trouxe a Jéssica de lá. Ninguém cuidava dela, agora eu vou cuidar.

Durante o clipe - que teve direção de Thiago Vieira e que foi gravado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, em dezembro de 2019 - a química entre os dois fluiu e rolou até beijão! O clipe é o primeiro da carreira de Léo que o traz como protagonista fazendo par romântico com alguém.

O cantor publicou em seu Instagram uma chamada para o videoclipe e escreveu na legenda:

A verdade sobre eu e a @rafakalimann? Ou melhor, a Jéssica. Teve até casamento!