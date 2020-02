Após dar tapas no bumbum de Daniel e Pyong, internautas pedem expulsão de Gizelly do BBB20

27/02/2020 | 16:10



O BBB20 está dando o que falar nas redes sociais, e algumas atitudes dos brothers dentro da casa mais vigiada do Brasil não estão sendo muito bem vistas do lado de fora do confinamento.

Após Petrix e Bianca Andrade serem acusados de agressão, agora foi a vez de Gizelly se envolver em uma polêmica.

Durante a festa junina dada em homenagem à líder Rafa, a advogada foi vista batendo no bumbum de Daniel e Pyong, e logo vários internautas levantaram a hashtag #gizellyexpulsa, por considerarem o ato agressão, e o tema foi parar nos assuntos mais falados do Twitter.

Algumas pessoas repararam, ainda, que Gizelly tentou beijar Thelma à força na mesma festa, e repudiaram a atitude: Se fosse qualquer homem na casa, até mesmo o Victor Hugo, que tivesse tentado beijar a Thelma à força desse jeito ou qualquer outra menina, certeza que a militância seletiva teria pedido intervenção.

Outros telespectadores, no entanto, acharam a repercussão exagerada, e disseram se tratar apenas de uma brincadeira entre amigos: A agressão foi tão séria que o Pyong até empinou a bunda para apanhar mais... Os fãs surtados do Daniel caçando pelo em ovo para tirar a menina porque sabem que ela é forte. Eita!