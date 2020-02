Gestão Morando busca R$ 378 mi em empréstimo junto ao Banco do Brasil

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



27/02/2020 | 15:43



A Câmara de São Bernardo aprovou projeto autoriza a Prefeitura, administrada por Orlando Morando (PSDB), a obter empréstimo de R$ 378 milhões junto ao Banco do Brasil para investimentos em saúde, habitação e mobilidade. A matéria foi aprovada por 17 votos favoráveis e apenas três abstenções.

O financiamento vai provocar aumento de dívida de curto prazo da administração tucana. No mês passado, o Diário mostrou que cresceu quase 50% o montante de passivo do Executivo – saltando de R$ 1,48 bilhão para R$ 2,22 bilhões.

No escopo do projeto, Morando argumenta que a Prefeitura “tem se empenhado na busca de soluções para dar continuidade a programas de projetos de governo, e o recurso proposto se destinará à realização de projetos de infraestrutura nas áreas de transportes, saúde e habitação.” O texto, entretanto, não detalha os empreendimentos específicos que serão contemplados com o empréstimo da instituição.

O máximo que o texto aprofunda é sobre as obras: corredores e terminais de ônibus, bem como em serviços complementares e de suporte para o programa de transporte urbano. Na saúde, o montante será para “expansão, manutenção e de aparelhamento das redes básicas de saúde, de atenção hospitalar e de urgência e emergência, assim como na atenção especializada e de proteção à saúde e vigilância e também no projeto de fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde)”.

A verba destinada para a habitação será aplicada em projetos urbanos e de produção de unidades habitacionais, com execução de serviços complementares.

A Prefeitura de São Bernardo deverá receber todo o montante até o dia 30 de dezembro de 2022, que poderão se prorrogáveis por até mais 12 meses, conforme o cronograma a ser estabelecido em contrato.