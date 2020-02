Estreias de cinema para a cidade de São Paulo

27/02/2020 | 15:18



PRÉ-ESTREIAS

TECHNOBOSS

Dir. João Nicolau. Com Miguel Lobo Antunes. Luís é um homem divorciado e com uma relação conflituosa com o trabalho. Para driblar os problemas, ele passa a criar canções enquanto dirige seu carro. 12 anos. 102 min.

ESTREIAS

O HOMEM INVISÍVEL

Dir. Leigh Whannell. Com Elisabeth Moss, Aldis Hodge. Cecilia Kass foge de um relacionamento abusivo com um cientista. Quando o ex morre e Cecilia herda uma grande fortuna, ela suspeita que a morte dele seja uma farsa. 14 anos. 125 min.

A HORA DA SUA MORTE

Dir. Justin Dec. Com Elizabeth Lail, Anne Winters. Uma freira baixa um aplicativo que prevê a data da morte das pessoas e descobre que tem três dias de vida. A partir daí, ela luta por sua sobrevivência. 14 anos.

90 min.

JOVENS POLACAS

Dir. Alex Levy-Heller. Com Jacqueline Laurance, Emilio Orciollo Neto. Uma mulher relembra o passado em depoimento a um jornalista que pesquisa o tráfico de jovens judias para a prostituição no Rio de Janeiro. 14 anos. 86 min.

MARTIN EDEN

Dir. Pietro Marcello. Com Luca Marinelli, Jessica Cressy. Um marinheiro de baixa renda se apaixona por Elena, de família rica, e decide se tornar escritor. Convivendo com aristocratas, acaba se envolvendo com socialistas. 14 anos. 129 min.

MEU NOME É SARA

Dir. Steven Oritt. Com Zuzanna Surowy, Konrad Cichon. Uma adolescente polonesa de 13 anos, que teve a família morta por nazistas, usa a identidade roubada de uma amiga para fugir para a Ucrânia. 16 anos. 111 min.

TARDE PARA MORRER JOVEM

Dir. Dominga Sotomayor. Com Demian Hernández, Antar Machado. Com o fim da ditadura no Chile, um pequeno grupo que vive em uma comunidade isolada aos pés dos Andes tenta reconstruir seu novo mundo longe dos excessos urbanos. 14 anos. 110 min.

UMA VIDA OCULTA

Dir. Terence Malick. Com August Diehl, Valeria Pacner. Baseado na história real do camponês austríaco Franz Jägerstätter, que negou apoio aos nazistas na Segunda Guerra e foi condenado à morte por traição à pátria. 14 anos. 174 min. (ÓTIMO)

VOCÊ NÃO ESTAVA AQUI

Dir. Ken Loach. Com Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone. Uma família britânica tenta sobreviver após a crise financeira de 2008 por meio do trabalho informal. 14 anos. 101 min. (ÓTIMO)