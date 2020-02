Coisa tá feia

Márcio Bernardes



27/02/2020 | 14:32



(Márcio Bernardes- São Paulo) – Corinthians não jogou bem contra o Santo André. Claro que o temporal atrapalhou, mas não se vê tática e organização de jogo. Na sequência da rodada a situação do Timão na tabela poderá se complicar. A classificação está ameaçada, a não ser que aconteça uma milagrosa recuperação.



Já pensou?



Torcedores foram ao CT do Corinthians protestar. Xingaram o presidente, o treinador, os jogadores, reclamaram da dívida do estádio... Em tom de ironia jogadores poderiam ir à rua Cristina Thomaz protestar contra a Gaviões pelo 11º. Lugar no Carnaval de 2020. O troco seria hilário e divertido.



Faz tempo



Circula nas redes sociais uma foto antiga de Pelé, Maradona e Platini. Pela aparência física dos três deve ser muito antiga mesmo. Era um jogo promovido pela Fifa. O argentino vestia uma camisa contra as drogas. O francês criticava qualquer corrupção no futebol. Pelo visto somente Pelé ficou impune.



Demissão



Jesualdo Ferreira continua pendurado. Escapou de ser mandado embora nesta semana por conveniência política. O treinador português não está conseguindo fazer o time render, apesar da falta de qualidade do elenco. Mas os torcedores dizem que com Sampaoli os bons resultados vieram com esse mesmo grupo.



Corona-vírus



O COI diz que está tudo bem. Mas uma fonte segura estipulou o dead-line para maio. Há pressão de todos os lados. A Olimpíada poderá ser transferida de local ou haverá mudança de data. Os países, especialmente europeus, não querem ir para a Ásia por causa da incidência de transmissão do vírus. Interesses comerciais, financeiros, políticos e esportivos ameaçam a competição.



85 anos



José Macia fez aniversário nesta semana. Nelson Rodrigues escreveu que toda unanimidade é burra. Mas Pepe contesta a tese do “escritor maldito”. O “Canhão da Vila” sempre foi querido e amado. Por companheiros e adversários. Estou incluído nessa unanimidade