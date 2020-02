Chevrolet revela detalhes do novo Tracker e confirma lançamento em março

Leo Alves

Do Garagem360



27/02/2020 | 14:18



A Chevrolet divulgou um teaser do novo Tracker e antecipou alguns detalhes do modelo. Além de confirmar o lançamento em março, a marca revelou que o SUV terá luzes de LED na lanterna traseira.

“As primeiras imagens da página antecipam detalhes do sistema de iluminação do veículo. Na dianteira, os faróis contarão com uma tecnologia inovadora, enquanto, na traseira, as lanternas são de LED com efeito tridimensional”, conta Hermann Mahnke, diretor de Marketing da GM América do Sul.

Novo Tracker: detalhes

De acordo com a marca, o SUV terá inovações tecnológicas relacionadas a segurança, conectividade e eficiência energética. Embora não confirme, é esperado que o Tracker de nova geração seja equipado com os motores turbo de 1,0l e 1,2l.

Lançamentos de 2020

Na galeria, confira alguns modelos que serão lançados no Brasil neste ano.

Foto: Divulgação Peugeot 208 Foto: Divulgação Peugeot 208 Foto: Divulgação Peugeot 208 Foto: Divulgação Porsche Macan GTS Foto: Divulgação Porsche Macan GTS Foto: Divulgação Renault Duster Foto: Divulgação Renault Duster Foto: Divulgação Renault Duster Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Ford Mustang Black Shadow Foto: Divulgação Nissan Versa Foto: Divulgação Nissan Versa Foto: Divulgação Nissan Versa Foto: Divulgação Ford Territory Foto: Divulgação Ford Territory Foto: Divulgação Ford Territory Foto: Divulgação Land Rover Defender Foto: Divulgação Land Rover Defender Foto: Divulgação Land Rover Defender Foto: Divulgação Volkswagen Polo GTS Foto: Divulgação Volkswagen Polo GTS Foto: Divulgação Volkswagen Polo GTS Foto: Divulgação Volkswagen Virtus GTS Foto: Divulgação Volkswagen Virtus GTS Foto: Divulgação Volkswagen Virtus GTS Foto; Divulgação Audi E-Tron - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto; Divulgação Audi E-Tron - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto; Divulgação Audi E-Tron - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto: Divulgação Audi Q3 - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto: Divulgação Audi Q3 - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto: Divulgação Audi Q3 - o modelo já está em pré-venda, mas começa a ser entregue no início de 2020 Foto: Divulgação Porsche Taycan Foto: Divulgação Porsche Taycan Foto: Divulgação/Christoph Bauer Porsche Taycan Foto: Divulgação Volkswagen Nivus - a montadora ainda não revelou fotos do carro, mas mostrou uma prévia de sua silhueta Foto: Divulgação Novo SUV da Chevrolet - o modelo é baseado no Tracker lançado no mercado chinês (foto). Ainda não se sabe se ele ganhará um novo nome no Brasil Foto: Divulgação Novo SUV da Chevrolet - o modelo é baseado no Tracker lançado no mercado chinês (foto). Ainda não se sabe se ele ganhará um novo nome no Brasil Foto: Divulgação Novo SUV da Chevrolet - o modelo é baseado no Tracker lançado no mercado chinês (foto). Ainda não se sabe se ele ganhará um novo nome no Brasil Foto: Divulgação Nova Fiat Strada - a montadora ainda não divulgou fotos do modelo, mas ele já foi visto nas ruas com camuflagem Foto: Divulgação Nova Fiat Strada - a montadora ainda não divulgou fotos do modelo, mas ele já foi visto nas ruas com camuflagem Foto: Divulgação Nova Fiat Strada - a montadora ainda não divulgou fotos do modelo, mas ele já foi visto nas ruas com camuflagem