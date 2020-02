Dicas para rodar com segurança e manter o carro no verão

Da Redação

Calor e chuvas fortes são características do verão que exigem alguns cuidados do motorista para garantir a segurança e preservar o veículo, principalmente quando é inevitável transitar por pistas escorregadias e alagamentos.

Confira as recomendações do supervisor do Campo de Provas da Ford em Tatuí, Robson Jardim.

Dicas para rodar com segurança

Pneus

Além manter as revisões do veículo em dia e checar regularmente o nível do combustível, óleo e água, faça sempre uma verificação dos pneus. “Jamais rode com pneus carecas, pois ele perdem a tração, a capacidade de frenagem e de remover água da pista, o que favorece a aquaplanagem”, destaca o especialista.

Palhetas

Descobrir no meio de uma tempestade que os limpadores de para-brisa não estão funcionando direito e ficar sem visibilidade é um grave problema. “Evite isso verificando o estado das palhetas regularmente e troque-as se estiverem desgastadas. Aproveite para completar o reservatório de água do limpador”, diz Jardim.

Alagamentos

Em caso de chuva forte, considere adiar a saída ou estacionar em um local alto até ela passar. Mas se tiver de atravessar uma área alagada, veja qual é a sua profundidade. “Geralmente o nível seguro de água vai até a metade da roda, dependendo do tipo de veículo”, explica.

Se o motor desligar no meio da área alagada, não tente religar, pois pode provocar um calço hidráulico – quando a água entra nos cilindros e impede que o motor gire, torcendo as peças internas. Ligue o pisca-alerta e reboque o carro para uma oficina.

Após enfrentar um alagamento, faça uma revisão no carro para verificar se houve danos no sistema eletrônico ou na suspensão, freio e embreagem. “É recomendada também uma limpeza no sistema de ar-condicionado para evitar contaminação”, recomenda Jardim.

Ar-condicionado

Este é outro item importante no verão. Troque o filtro de pólen dentro do período recomendado para evitar o aparecimento de fungos e bactérias no sistema. “Depois de usar o ar-condicionado durante muito tempo, uma boa prática é desligá-lo alguns minutos antes de chegar ao seu destino, mantendo apenas a ventilação. Dessa forma, o próprio ventilador ajuda a secar o sistema”, ensina.

Pintura

O sol forte também é um fator que agride a pintura do veículo, já que nem sempre é possível estacionar na sombra. Manter a carroceria limpa e encerada é uma forma de proteger o seu brilho. “Usar um protetor de para-brisa também ajudar a conservar o painel e o estofamento, além de amenizar a temperatura interna”, completa.

