Vai trocar os acessórios do celular? Saiba o que é preciso observar

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/02/2020 | 14:18



Ao comprar acessórios novos para o celular, como películas, fones de ouvido e carregadores, é preciso se atentar a duas questões: a qualidade dos produtos e se eles atendem a necessidade do aparelho e estilo de vida do usuário. “Muitas vezes as pessoas são atraídas por preços muito baixos, por estética e por ‘moda’. Mas não avaliar a procedência e comprar produtos incompatíveis pode gerar grandes prejuízos”, comenta Fernando Menezes, sócio e técnico da assistência técnica, Smartech.

Para não gastar dinheiro à toa, Fernando preparou uma lista com os quatro acessórios mais procurados e o que se deve observar ao fazer a troca. Confira!

Capinhas de celular

Ao comprar uma capa para o celular, além da estética do produto, é preciso avaliar se ela é compatível com o aparelho. “Parece algo simples, mas muita gente acaba comprando capinhas que não cabem no celular. O correto é sempre levar o smartphone na hora da compra e ir testando”, comenta Fernando.

Outro detalhe que merece atenção é o material. “Tudo vai depender da prioridade do consumidor. As capinhas de silicone, por exemplo, são ótimas para amenizar o impacto da queda, não escorregam e são bastante maleáveis. Em contrapartida, elas não possuem alta durabilidade”, diz. Segundo o profissional, as de policarbonato são mais firmes e possuem duração mais longa, porém não são indicadas para reduzir os impactos de quedas.

Películas

“As películas protetoras absorvem impactos, mantém o celular limpo e protegem a tela de riscos e arranhões. Hoje, é difícil ver um aparelho sem a película protetora”, afirma Fernando.

Entre as mais variadas opções que existem no mercado, a mais comum é a película de vidro. Além de um ótimo custo-benefício, ela protege bem a tela e possui fácil aplicação. Há também as versões de PET, gel e foscas. As duas primeiras são indicadas para aparelhos de telas curvas, por serem mais finas e leves. Já as foscas, apesar de diminuírem as marcas de dedos na tela, neutralizam a luz externa, o que às vezes dificulta a visão.

“Também é muito importante se atentar a qualidade da película, pois elas podem afetar a sensibilidade da função touch screen. O ideal é sempre comprar em lojas especializadas em itens para celulares”, reforça Fernando.

Carregadores

“A troca de carregador é algo comum. Muita gente quebra o fio por falta de cuidado no armazenamento”, comenta o especialista da Smartech. Ao comprar um modelo novo é importante observar se o acessório não é falsificado. Para isso, é preciso ficar atento se ele é vendido na embalagem original, se vem com manual de instruções e se é bivolt.

Quanto ao carregador portátil, é necessário prestar atenção se o modelo do conector se encaixa ao aparelho. “Caso não seja compatível, há a opção de comprar um adaptador. Porém, se essas questões forem verificadas na hora da compra, você evite gastos desnecessários.”

Fones de Ouvidos

Por ser carregado para diferentes lugares, o fone de ouvido fica bastante exposto a danos. “Ao comprar um novo modelo é preciso avaliar se ele possui alta durabilidade, se transmite o som com qualidade e se é confortável para uso constante”, comenta Fernando.

Os auriculares são geralmente os mais baratos e fáceis de serem encontrados. Por serem mais leves e pequenos, podem ser utilizados em qualquer situação. Porém, por conta do seu formato, podem vazar o som. Os intra-auriculares possuem características similares, mas se encaixam no canal auditivo, oferecendo um isolamento de som maior.

Os supra-auriculares são conhecidos por ficarem acima das orelhas, o que é bom por não ter contato direto com o canal auditivo, mas não são tão práticos de serem carregados. Já o fone circumaural é aquele famoso por cobrir totalmente as orelhas e proporcionar um som excepcional. Porém, é mais indicado para uso com games.

