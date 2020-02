Jon Bon Jovi dá detalhes sobre parceria musical com Príncipe Harry - e ainda revela apelido entre os dois

27/02/2020 | 13:11



O afastamento de Príncipe Harry e Meghan Markle da família real aconteceu, isso é fato. No entanto, o Duque de Sussex ainda precisa exerces suas últimas funções como membro da monarquia britânica, e uma delas é a parceria musical com Jon Bon Jovi. De acordo com a revista People, os dois se encontrarão na próxima sexta-feira, dia 28, no famoso estúdio Abbey Road onde o cantor irá gravar uma nova versão de sua música Unbroken.

A publicação afirma que a canção será tema dos Jogos Invictus de 2020, uma espécie de jogos paralímpicos para ex-militares britânicos fundados por Harry em 2014, que acontecem no próximo mês de maio.

Dias antes do encontro, Jon falou sobre o projeto ao participar do The Chris Evans Breakfast Show with Sky, contando ter enviado a letra da música para Harry quando a escreveu em 2019 para um documentário como forma de presente para o Invictus. O cantor conta que Harry não vai participar efetivamente da música, mas sim acompanhar as gravações.

- Vou dar um pandeiro pra ele e ver o que ele consegue fazer, brincou.

Para as gravações, eles convidaram 12 veteranos de guerra para formar um coral na nova versão da música.

- Minha ideia e o que eu falei para ele foi: Eu quero te dar o single, adoraria dar esse presente para as pessoas que você ama, mas eu quero que eles cantem, contou.

Durante o papo, Jon ainda confessou ter ficado incerto com a forma correta de chamar Harry agora que ele abriu mão de seu título de príncipe.

- Aí eu resolvi chamá-lo de: Artista Anteriormente Conhecido como Príncipe, brincou.

Nas redes sociais de Harry há uma conversa fictícia com o cantor sobre a parceria.

Outro celebridade para lá de famosa que falou sobre Harry recentemente foi David Beckham. Em entrevista ao Entertainment Tonight, o ex-jogador de futebol falou o quanto está orgulhoso do amigo no momento.

- Nós o amamos e ele é uma pessoa incrível - e isso é a coisa mais importante -, mas tenho orgulho de vê-lo crescer como indivíduo e ser a pessoa que todo pai quer ser.

Beckham acredita também que esse seja um momento em que o duque vai poder aproveitar mais o filho:

- Acho que ele está gostando de ser um jovem pai pela primeira vez e é sobre isso que sempre falamos. Quando você é pai, tudo muda para você, afirma ele, que também é pai de Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

- Ele é o pai que todos querem ser, completou. Que amor, né?