Mais de 1300 pessoas enviaram reclamações sobre a apresentação de Shakira e Jennifer Lopez no Super Bowl: Show pornô

27/02/2020 | 13:11



O show de Shakira e Jennifer Lopez no Super Bowl 2020 foi bastante esperado, afinal, o evento esportivo é um dos mais populares dos Estados Unidos. Mas nem todo mundo gostou da apresentação das cantoras. Segundo informações da CNN, a organização FCC (sigla para Federal Communications Commission, algo como Comissão Federal de Comunicação, em português) recebeu 1.312 reclamações sobre a performance das artistas, e todas elas eram relacionadas à postura considerada sexual demais das duas beldades.

A maioria dos apontamentos foi feito por pais que sentiram que seus filhos estavam sendo expostos a um show pornô. Outros adultos chegaram a afirmaram que a performance incentivava o tráfico sexual. Ainda tiveram indivíduos que se chatearam pelo fato da apresentação não ter recebido nenhuma classificação indicativa, já que mais parecia uma apresentação de clubes pornô.

Veja algumas das reclamações abaixo:

A performance de Jennifer Lopez no show do intervalo do Super Bowl foi extremamente explícita e completamente inaceitável para um evento em que famílias, incluindo crianças, estão assistindo. Eu tive que mandar meus filhos para fora da sala para que eles não fossem expostos a algo que não deveriam assistir, alegou um telespectador.

Minha família estava muito animada para assistir ao Super Bowl hoje à noite. No entanto, eu não estava preparada para explicar à minha filha de 11 anos de idade por que Jennifer Lopez estava vestida com tão pouca roupa ou por que ela continuava agarrando sua virilha. Minha filha estava perguntando se ela estava se sentindo mal por ter tanta pele aparecendo., argumentou outro.

O show no intervalo foi muito sexual por natureza. Eu nunca vi tantas poses sexuais fora de revistas pornô, apontou um terceiro. Esta pessoa também reclamou que as cantoras sacudiram a língua e suas bundas.

O que vocês estão ensinando para meninas? Dançar seminuas para deixar os homens excitados e depois reivindicar #MeToo por assédio? Não há problema em ser um ser sexual, sacudir sua parte traseira nua e expor sua virilha e dançar em um poste na frente do mundo?, questionou um último.

