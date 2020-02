Namorado de Jennifer Garner está desconfortável após entrevista de Ben Affleck

27/02/2020 | 13:10



Ben Affleck recentemente deu uma entrevista bombástica em que revelou que ter se divorciado de Jennifer Garner é o que ele mais se arrepende na vida. Quem não está nem um pouco feliz com essa declaração é John Miller, o atual namorado de Jen.

Segundo uma fonte contou para a revista Us, John está ficando desconfortável com as entrevistas de Ben:

- John sente empatia pela luta de Ben com a sobriedade, mas ele se preocupa com a forma como Jennifer voltou a ser o foco. Os holofotes em cima de Jennifer são intensos e Ben precisa considerar os sentimentos dela antes de falar tão publicamente.

A pessoa próxima ainda acrescentou o seguinte:

- John acredita que Ben se casaria novamente com Jennifer caso ela quisesse voltar com ele. John quer se casar com Jennifer, mas sabe que ela ainda não está pronta.

E parece que o ex-Batman está gostando de ser mais sincero sobre os seus sentimentos em relação à ex-esposa. Em entrevista para a People, ele falou sobre o fato de ter uma conexão com Jen que vai durar para sempre, já que ambos são, juntos, pais de Violet, Seraphina e Sam:

- Quando você tem filhos com alguém você está conectado com eles para sempre. E eu tenho muita sorte por ela ser a mãe dos meus filhos. Sou muito grato e tenho muito respeito por ela. Nosso casamento não deu certo e isso é difícil.

Nós dois realmente acreditamos que é importante que as crianças vejam que seus pais se respeitam e se dão bem, estando juntos ou não.

E ainda concluiu:

- É importante para os meus filhos saberem que eu respeito e me importo com Jen e que ela me trata da mesma forma. Eu tenho muito respeito e gratidão por ela. E eu desejo o melhor para ela.