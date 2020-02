Apresentadora da RedeTV!, Flávia Noronha fala sobre Simony no Carnaval: - Nada contra, mas faltou profissionalismo

27/02/2020 | 13:10



Uma das polêmicas que mais deram o que falar durante o Carnaval foi o fato de Dudu Camargo ter passado a mão no seio de Simony. A cantora foi convidada pela RedeTV! para cobrir a folia e, quando estava entrevistando o garoto, ao lado de Nelson Rubens, ela ficou visivelmente desconfortável com a situação. Além disso, na madrugada de terça-feira, dia 25, ela abandonou a transmissão ao vivo após se sentir incomodada por achar que estava sendo cortada o tempo todo:

- Eu não achei que estava acrescentando muito, não estava conseguindo falar, então resolvi voltar para a minha casa. Me senti um nada na transmissão, se explicou.

Agora, em entrevista ao colunista Fefito, a também apresentadora do canal, Flávia Noronha, quebrou o silêncio e deu a sua opinião sobre Simony:

- Eu não tenho nada contra a Simony. Não a conhecia como amiga, mas sempre cruzei nos corredores e nos tratávamos bem. Antes da transmissão entrar no ar até falamos sobre maquiagem. Quando vi a notícia com o que ela falou, fiquei em choque.

Ela ainda garante que não tentou cortar a colega da transmissão ao vivo:

- A gente na televisão sabe que tem sempre alguém por trás, tem um tempo medido. Eu estava de ponto e cumpria as ordens quando me pediam para chamar alguém no link ou no estúdio, conta Flávia.

Ela ainda negou que também quisesse disputar espaço com Nelson Rubens:

- A gente sempre se deu muito bem, estou há 11 anos na RedeTV! e nunca tivemos problema nenhum. Às vezes ele continua falando porque não ouve o ponto, mas acontece, é normal.

Por fim, Flávia ainda conclui:

- Convidados têm de entender que estão lá como convidados e não como protagonistas ou apresentadores. Eu sou apresentadora e também não sou protagonista, o que vale são as histórias que a gente conta e como a audiência reage. Volto a repetir: não tenho nada contra a Simony, mas acho que faltou profissionalismo. Ela foi embora sem avisar, não me deu tchau e nem a ninguém do estúdio. Ninguém entendeu nada, nem a direção, nem a superintendência.