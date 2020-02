Diplo escreve mensagem em português lamentando tiroteio em seu bloco em São Paulo: Este é um país à prova de balas

27/02/2020 | 12:10



Na última terça-feira, dia 25, duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por tiros durante um bloco de Carnaval na região de Pinheiros, em São Paulo. Segundo informações do G1, um homem tentou realizar um furto no bloquinho e a vítima reagiu, disparando contra o criminoso na região do abdômen. Além dele, uma mulher também foi atingida na perna pelos disparos. No momento do tiroteio, o DJ Diplo estava em cima de um trio elétrico postando fotos e vídeos em seu perfil no Instagram, e em poucos momentos iria se apresentar. Com os tiros, o músico foi protegido pelos seguranças e depois retirado do local.

Depois do ocorrido, Diplo se pronunciou nas redes sociais. Na última quarta-feira, dia 26, o DJ escreveu uma mensagem em português lamentando a tragédia e prestando solidariedade aos feridos.

Fico muito triste em saber que pessoas foram feridas em um momento de alegria e felicidade como o Carnaval. Faz 20 anos que venho ao Brasil e foi a primeira vez que testemunhei qualquer tipo de violência. Mas não devemos deixar que isso acabe com a liberdade trazida pelo espírito do Carnaval., escreveu o artista.

Diplo continuou a sua declaração em inglês, elogiando o Brasil e garantindo que voltará para São Paulo em outra oportunidade.

Este é um país durão... é à prova de balas, talvez até invencível... é definitivamente abençoado... Na verdade, nós estávamos prontos para prosseguir e fazer um show para todo mundo em São Paulo 15 minutos depois, assim que nos certificamos que as equipes médicas estavam de acordo... Mas foi neste momento que trovões e raios começaram a cair, como se o Brasil estivesse começado a chorar. Eu os verei no próximo ano, São Paulo, porque todos sabem que nós amamos vocês.

Triste, não é?