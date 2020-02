Baep prende dois traficantes e apreende cerca de 30kg de drogas

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



27/02/2020 | 11:19



PM''''s (Policiais Militares) do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais) prenderam, na manhã desta quinta-feira (27), dois traficantes e apreenderam cerca de 30kg de drogas entre maconha, crack e cocaína, além de R$ 6.500 em espécie. A ação aconteceu no Parque São Rafael, em São Bernardo.

Segundo os agentes, durante patrulha na Rua David Matarasso um jovem correu quando viu a vitura, mas foi alcançado. Com ele os policiais encontraram uma mochila com entorpecentes e o montante em dinheiro. O traficante confessou que estava no local vendendo as drogas e, ao receber voz de prisão, indicou uma casa, na Rua Cachoeirinha, onde teria mais produtos ilícitos armazenados. No local, outro jovem foi encontrado com o restante das drogas, escondidas em uma mala de viagem.

Os dois criminosos foram levados ao 6º DP (Baeta Neves) e indiciados por tráfico. As drogas serão encaminhadas para incineradora.