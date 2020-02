Anitta passa mal após queda de pressão e termina show mais cedo

27/02/2020 | 10:10



Após fazer um desabafo sobre a rotina intensa do Carnaval, Anitta passou mal em um show que realizou no Rio de Janeiro na última quarta-feira, dia 26. Segundo informações do Metrópoles, a casa noturna onde a cantora se apresentava estava muito quente, com a temperatura beirando os 50 graus.

Em determinado momento, ela se sentiu mal e pediu um intervalo, mas acabou não retornando dos bastidores.

O irmão de Anitta, Renan Machado, então, subiu ao palco para avisar e pedir desculpas aos fãs:

- Vim aqui em nome da Anitta, pois ela teve uma queda de pressão com o forte calor e não conseguirá voltar ao show.

Antes, ela, que havia se vestido como camaleão, havia se apresentado ao lado da amiga Lexa. Como o show também contou com outras atrações, as performances continuaram após a saída da ex de Pedro Scooby.

No Instagram, aliás, ela explicou a sua fantasia:

Minha mãe sempre diz que nem me reconhece quando me vê no palco. Ela diz que eu viro outra pessoa, a tal da Anitta. Assim são os camaleões, uma das minhas inspirações de looks do mundo animal pro Carnaval. Eles se camuflam, mudam de cor, se adaptam ao seu ambiente como forma de proteção. Várias espécies deles já não existem mais. A cada animal que posto aqui um profissional da área me instrui sobre o que dizer de cada espécie. Demoraram muito pra me mandar esse porque disseram que os textos ficariam muito repetitivos, afinal, todos eles estão correndo risco por conta das mudanças climáticas no mundo. Por isso, eu mesma escrevo esse. Se for necessário repito todos os dias. O planeta terra é uma casa de todos nós, todos os animais, humanos ou não. Quando as espécies não humanas desaparecem, é questão de pouco tempo até que nós humanos também não tenhamos mais elementos vitais. Reflitam sobre a nossa casa, nosso ecossistema. Amar os animais é amar a si mesmo.