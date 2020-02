São Tomé e Príncipe, na África, é destino tendência em 2020

Redação

Do Rota de Férias



27/02/2020 | 08:18



As ilhas africanas de São Tomé e Príncipe são um dos destinos mais interessantes para conhecer esse ano, segundo a agência de viagens Teresa Perez Tours. O local é reconhecido por seus lodges e resorts, que não podem ter mais do que 50 acomodações. Além disso, a região chama atenção por conta de sua natureza preservada, com praias totalmente desertas (quase particulares) e florestas intocadas.

São Tomé e Príncipe

São Tomé e a Príncipe está situada no centro-oeste do continente africano. Por estar em uma localidade equatorial de vulcões adormecidos sob o mar, o arquipélago tem uma vida marinha riquíssima e perfeita para ser apreciada a partir de pontos de mergulho.

Além disso, tudo por lá está à sombra da sustentabilidade: a agricultura é estritamente biológica e produtos químicos são proibidos nas ilhas. Isso sem contar a biodiversidade, que também é destaque em florestas onde vivem espécies variadas de plantas endêmicas, aves, répteis e anfíbios selvagens.

Destaques das ilhas

Na Ilha do Príncipe – que foi declarada Reserva Mundial da Biosfera pela Unesco e é chamada por muitos de “Galápagos da África” – a Praia Banana é imperdível. Ela conta com palmeiras e areias douradas que, quando vistas de cima, lembram o formato de uma banana. A região é banhada por um mar ideal para o uso de snorkeling e para fazer passeios de caiaque. A as praias do Macaco e do Boi também valem a visita.

Já em São Tomé, os destaques ficam por conta da Praia dos Tamarindos, onde o mar é azul-turquesa, e da Praia Bateria, que na verdade fica ao sul da Ilha de São Tomé e só pode ser acessada de barco.

Mais sobre o local

Alguns resorts do destino ainda proporcionam atividades e experiências específicas, como excursão em veículo 4×4 pelas ilhas e praias, passeios de barco, trilhas em meio à vegetação e piquenique em ilhas desertas. Há ainda passeios que levam a pontos como o Pico Papagaio, na Ilha do Príncipe, e que reservam atrações como macacos, pássaros nativos, orquídeas e plantas medicinais pelo caminho.

O destino africano pode ser acessado a partir de Lisboa, em Portugal, ou a partir de Luanda, em Angola. Ele pode ser combinado tanto com a capital portuguesa quanto com a Cidade do Cabo, na África do Sul – com conexão em Angola -, sempre como última parada da viagem.

A melhor época para embarcar é de junho a agosto, quando a temperatura varia de 22º a 24ºC, ou de dezembro a março, época igualmente boa, porém mais quente, com uma variação de 29º a 30ºC.

Lugares para conhecer na África

Belezas naturais, cidades históricas e pontos turísticos famosos são algumas das opções de lugares para conhecer na África. Famoso pelos safáris, o continente é um lugar muito interessante para viajantes. O Rota de Férias separou uma lista com os melhores destinos da região.