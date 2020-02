Dudamel é demitido do Atlético-MG após eliminação na Copa do Brasil

27/02/2020 | 07:55



Rafael Dudamel não é mais técnico do Atlético-MG. O clube mineiro anunciou a demissão do treinador, assim como outros membros da comissão técnica e da diretoria, horas depois da eliminação do time na Copa do Brasil, diante do Afogados, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no sertão pernambucano.

"Rui Costa (diretor de futebol), Marques Batista de Abreu (gerente de futebol), Rafael Dudamel e sua comissão técnica não fazem mais parte do clube. Para o jogo deste domingo, em Varginha, contra o Boa Esporte, o time será comandado por James Freitas e Lucas Gonçalves, ambos da comissão técnica fixa. O grupo se reapresenta nesta sexta-feira à tarde e já fica concentrado", anunciou o Atlético-MG em seu perfil no Twitter.

O venezuelano Dudamel deixa o Atlético após apenas dez jogos disputados. Foram, quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas. Neste período, a equipe mineira foi eliminada na primeira fase da Copa Sul-Americana para o Unión, da Argentina, e depois caiu na Copa do Brasil para o Afogados, na segunda fase da competição.

O treinador chegou ao clube com um contrato válido até dezembro de 2021 e a ideia era que ele fizesse grandes mudanças na equipe e realizasse um trabalho a longo prazo. Entretanto, as más atuações e as eliminações fizeram com que a diretoria atleticana decidisse mudar os rumos em apenas dois meses de disputada na temporada.

Junto com Dudamel, também deixam o clube o diretor de futebol Rui Costa e o gerente de futebol Marques. Para o jogo contra o Boa, domingo, pelo Campeonato Mineiro, o Atlético será comandado por James Freitas e Lucas Gonçalves, auxiliares que fazem parte da comissão técnica fixa do clube.