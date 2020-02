Santo André cede empate para o Corinthians no fim

Do Diário do Grande ABC



26/02/2020 | 23:00



O Santo André suportou o quanto pôde a pressão do Corinthians, mas, nos acréscimos da partida da noite desta quarta-feira, na Arena de Itaquera, o Ramalhão acabou cedendo o empate aos 46 minutos do segundo tempo. Ronaldo abriu o placar para os andreenses, mas Boselli igualou o marcador, em duelo que abriu a oitava rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixa o time do Grande ABC com 19 pontos, na liderança geral do torneio e do Grupo B. Já o Timão soma 9, na segunda colocação da Chave D;

A partida foi muito comprometida pela tempestade que caiu sobre a Arena e encharcou o gramado, deixando muitas poças e prejudicando a bola de rolar. O único tento do duelo saiu de falta de Fagner sobre Marlon, na lateral do campo. Ricardo Luz cobrou em direção da área, Ronaldo se adiantou à marcação e desviou para as redes.

Os andreenses suportaram intensa pressão até os 46 minutos, quando, após cobrança de escanteio, Boselli aproveitou saída precipitada de Fernando Henrique e cabeceou para o gol vazio decretando a igualdade.