27/02/2020 | 00:01



A diretoria de Ensino em Santo André iniciou processo de contratação de empresa para o transporte escolar de alunos matriculados na rede paulista.

Ontem, o setor encaminhou e-mail para firmas que executam o serviço avisando que pregão para definição de terceirizada será realizado. No e-mail, a diretoria solicita que proposta de preço e termo de referência – ambos com papel timbrado – sejam apresentados até hoje, às 18h, impreterivelmente. É com base nesses dados que o edital é formulado.

Curiosamente, porém, nenhuma movimentação interna foi publicada oficialmente – o governo do Estado precisa tornar públicos os passos de licitação por meio do Diário Oficial.