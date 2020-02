Do Diário do Grande ABC



O novo coronavírus foi recentemente identificado, na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, e, desde então, está causando surto de doença respiratória, atingindo 33 países e diferentes regiões em todo o mundo, incluindo casos nos Estados Unidos, e um caso confirmado ontem no Brasil.

Até o momento, o novo vírus já matou 2.700 pessoas e infectou mais de 80 mil, com a maioria dos casos na China (77.780 confirmados até ontem).O vírus foi denominado ‘Sars-cov-2’ e a doença que causa foi denominada ‘doença de coronavírus 2019’ (abreviada como Covid-19).

No fim de janeiro de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a nova doença infecciosa emergência de saúde global. O risco dos surtos depende das características do vírus, forma de transmissão, gravidade da doença resultante e medidas disponíveis para controlar o impacto do vírus. Os coronavírus constituem grande família de vírus, que podem infectar pessoas e animais, por exemplo, pássaros e mamíferos.

A infecção por coronavírus pode levar a resfriado simples, mas pode evoluir para pneumonia a partir do agravamento dos sintomas. Têm sido relatados casos letais, porém, principalmente associados a idade elevada e doenças secundárias, tal correlação ainda está sendo estudada.

A transmissão do vírus ocorre principalmente de pessoa para pessoa: a transmissão é realizada por gotículas espalhadas por paciente infectado ao tossir ou espirrar.

No Brasil, após a confirmação do primeiro caso de Covid-19, o correto diagnóstico para essa doença torna-se cada vez mais relevante, de modo a impedir novos casos.

Após a sequência genética do novo vírus ter sido publicada, o centro de diagnósticos em São Caetano Euroimmun iniciou o desenvolvimento de sistemas para o diagnóstico de infecções por Sars-cov-2.

Atualmente disponibilizado para RUO (somente para uso em pesquisa) e, já em processo de registro na Anvisa, o teste antiSars-cov-2, sob a metodologia de Elisa, permite a detecção de anticorpos específicos de classes A e G (IgA/IgG) contra o vírus no sangue de pacientes infectados. A detecção de anticorpos é complemento ideal para a detecção direta do vírus.

Ele fornece confirmação dos resultados da RT-PCR e, também é útil para esclarecer casos suspeitos de infecção por Sars-cov-2 sem sintomas/negativos na detecção direta, além de ser usado para coletar e monitorar a população, possibilitando ações de controle epidemiológico mais efetivas.

Michel Soane é PhD em infectologia e Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento da EUROIMMUN Brasil



Ribeirão

Concordo plenamente com o leitor Luiz Maia, de Ribeirão Pires (Abandonado, dia 25). Estive em um sepultamento dia 25 no Cemitério de Ribeirão Pires e realmente está um abandono. Falta de respeito mesmo por parte da Prefeitura. Muito mato e desleixo, vide lado esquerdo de quem sobe. O setor responsável da Prefeitura deveria estar mais atento. Isso é prejudicial a todos e para a cidade também. Assim como deveria o Paço olhar as péssimas condições das calçadas no Centro do município e tomar sérias providências. Há muitos buracos. Necessário olhar os bairros também!

Feihs Sabbag

Ribeirão Pires

Assim fica difícil!

Pesquisa divulgada na mídia informa triste realidade da política brasileira, que, na verdade, é estarrecedora: dos 46 governadores eleitos em período em que foram alvo da Operação Lava Jato, dez deles já foram presos. Falar mais o quê?

Luís F. Amaral

Laguna (SC)

Afronta – 1

João Doria, governador do Estado de São Paulo, disse que manifestação do dia 15 de março é afronta à democracia. Afronta é o salário pago aos professores com a complacência dos deputados estaduais. E quando lhe interessavam as manifestações o senhor apoiou, não é?

Izabel Avallone

Capital

Afronta – 2

Os líderes do Congresso Nacional preparam resposta ao presidente Jair Bolsonaro, que dizem ter compartilhado vídeo convocando o povo que não aceita as chantagens dos maus políticos para o dia 15 de março. Se convocar o povo ordeiro para manifestação pacífica contra os chantagistas dos parlamentares é estimular conflito, o que é então se apoderar ilegalmente dos recursos públicos pertencentes aos contribuintes e, ainda, usar o apoio da maioria dos parlamentares para prejudicar o bom desempenho governamental de Bolsonaro, e devidamente reconhecido por maioria dos brasileiros? Reconheço que o maior erro do presidente foi não ter aceitado partilhar do famoso ‘toma lá dá cá’. Ele ficou ao lado do povo, da honestidade, do cumprimento cívico do dever de presidente realmente patriota, que abalou toda a velha e viciada estrutura da política e de grande parte da mídia acostumada com a corrupção.

Benone Augusto de Paiva

Capital

Paróquia

A Paróquia Menino Jesus, no bairro Jordanópolis, em São Bernardo, passa por momento extremamente importante, ao presenciarmos participação massiva da comunidade nas celebrações, com bancos da paróquia totalmente tomados. Isso passa por reconstrução desenvolvida pelo padre Antônio, que tem demonstrado seu compromisso com a nossa igreja, em espírito agregador, por meio da sua humildade e ações espirituais, que chega a ser admirável sua capacidade intelectual, cumprindo uma das missões da igreja, que é a melhoria do ser humano e que tanto a comunidade estava carente. Diferentemente da negação que foi o padre anterior que pela paróquia passou, o qual contribuiu muito com a desagregação da comunidade por meio de comportamento antipastoral.

Gércio Vidal Bento

São Bernardo

Coronavírus

Cruel na China – com quase 2.800 mortes e 80 mil infectados, e que já apavora outros na Ásia, Europa, Austrália etc –, infelizmente também chega ao Brasil o coronavírus, que confirma o primeiro caso e outros 20 supostos infectados. Assim como acontece ao redor do mundo, e leva insegurança ao mercado, a bolsa brasileira despencou ontem mais de 6%, e o dólar bateu na casa dos R$ 4,45. E se as expectativas para o PIB deste ano de projeção inicial de 2,5% já estavam declinando por indefinição do governo sobre as reformas tributária e administrativa, além das costumeiras perniciosas crises que promove, agora, com o coronavírus instalado nesta terra tupiniquim, certamente vai prejudicar ainda mais o andamento da nossa economia. E o povo brasileiro não deve desprezar a orientação de prevenção.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)