Serasa inicia hoje Feirão Limpa Nome por site e aplicativo

da Redação



27/02/2020 | 00:04



Começa hoje o Feirão Limpa Nome, promovido pelo Serasa. As negociações podem ser feitas no site da empresa (www.serasaexperian.com.br) ou no aplicativo da Serasa, disponível nas maiores plataformas de download.

O serviço vai até 31 de março. Diversas empresas parceiras prometem oferecer descontos de até 98%. “O feirão é um momento muito especial para nós e esperado pelos consumidores. Em novembro, fizemos o maior feirão da história e estamos confiantes que superaremos todas as expectativas em ajudar cada vez mais brasileiros a quitar suas dívidas”, disse Lucas Lopes, diretor do Serasa.

Segundo estudo da empresa, no Brasil há 63,3 milhões de consumidores inadimplentes, volume 15% maior do que dezembro de 2018. O montante alcançado pelas dívidas foi de R$ 256 bilhões, em valor médio que alcança a casa de R$ 4.043.

Entre as empresas participantes estão Itaú, Banco do Brasil, Santander, Claro, Net, NET, Anhanguera e Avon.