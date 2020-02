Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



27/02/2020 | 00:02



Mesmo com as inovações tecnológicas no complexo de Walt Disney World Resort, na Flórida, nos Estados Unidos, as referências aos clássicos do estúdio norte-americano estão em todo o espaço, já que marcaram a infância da maioria dos visitantes. É por isso que o Magic Kingdon, o primeiro parque inaugurado no complexo, em 1971, ainda continua atrativo, sendo o castelo da Cinderela o símbolo mais forte do parque.

É em frente ao local que acontecem apresentações diárias da turma do Mickey, além de desfiles e da tradicional parada com os principais personagens. Espetáculos que emocionam crianças e adultos.

Há diversos locais temáticos dentro do parque, entre eles a Main Street, avenida que leva até o castelo. São diversas lojas de produtos Disney, que vão desde roupas e cristais até lembrancinhas e doces.

Atrações como Dumbo The Flying Elephant, o simpático elefante voador, e a montanha-russa dos sete anões são atrações para os pequenos e os grandes. Outro clássico do Magic Kingdon é a Mad Tea Party, a xícara de chá gigante que rodopia, inspirada no Chapeleiro Maluco de Alice no País das Maravilhas.

Outro espetáculo que é um show à parte é a queima de fogos com projeção no castelo, que acontece sempre às 20h. O espetáculo Happily Ever After (ou felizes para sempre) dura aproximadamente dez minutos e relembra desde clássicos como O Corcunda de Notre Dame e Cinderela até aos recentes sucessos de bilheteria Frozen: Uma Aventura Congelante e Moana: Um Mar de Aventuras. É emoção garantida para todas as idades.

O Epcot teve o conceito todo desenvolvido por Walt Disney como vitrine para a inovação e foi inaugurado em 1982 – o fundador não chegou a ver nenhum dos parques de Orlando prontos, já que morreu em 1966. O espaço, que é famoso por manter o grande globo prateado, passa por algumas revitalizações. A expectativa é de receber novas atrações baseadas em Ratatouille, Mary Poppins e Guardiões da Galáxia, em breve.

O World Showcase possui cenários arquitetônicos de 11 países, entre eles México, China, França, Reino Unido e Alemanha. Além de poder encontrar personagens (a Mulan, por exemplo, fica no país asiático), o visitante encontra diversos produtos de determinada nação (como, por exemplo, chás e lembrancinhas), além da culinária típica. No Marrocos, por exemplo, é possível degustar uma linguiça de cordeiro com salada de tomate, cebola e coentro a US$ 10,95.

HOSPEDAGEM

Dentro da área da Disney, há 31 hóteis – isso sem contar os parceiros. Os espaços são todos temáticos e oferecem experiências diferenciadas aos hóspedes e algumas vantagens em relação ao visitante regular, entre elas: possibilidade de agendar FastPass (sem pegar a fila tradicional) para shows e atrações até 60 dias antes da visita, um tempo a mais para aproveitar os parques e atrações antes da abertura ou depois de fecharem para o público geral e transporte gratuito entre os parques.

Na categoria básica, há opções a partir de US$ 132 por casal. O preço é sem taxas e pode variar de acordo com o período. Já na Deluxe, o recém-inaugurado Riviera possui tarifas na casa dos US$ 400 (a partir). O local é inspirado nas viagens de Walt Disney com a mulher a Itália e Riviera Francesa e os hóspedes podem tomar café da manhã especial com o Mickey, Minnie, Pato Donald e Margarida.



COMO IR

No site da Latam, há opções para o início de março, a partir de R$ 4.592,20 para Orlando, incluindo ida e volta (sete dias de diferença). Os voos são diretos. Lembrando que a companhia possui o Stormtrooper Plane, avião que faz o traslado até Orlando e possui pintura especial, uma parceria com a Walt Disney World.

Há pacotes em diversas agências, como a CVC, que possui ofertas para quatro dias em março a partir de R$ 2.196 por pessoa no Seralago Hotel & Suites Main Gate East.

A Azul Viagens também possui pacotes a partir de R$ 7.364,87 para duas pessoas em março. A hospedagem é no Hilton Buena Vista Palace.

ONDE FICAR

Dentro do parque são 31 opções de hospedagem, dentre elas categorias de luxo a standart. O Animal Kingdon Lodge tem temática africana e é enquadrado na primeira categoria. Sai por volta de US$ 426 por noite, o quarto.

Fora do parque, o Comfort Suites Maingate East é uma opção econômica localizado a 3,2 quilômetros do parque, saindo por US$ 476 no período de cinco noites para o casal. A opção está disponível pelo Booking (https://www.booking.com/).

<EM>

INGRESSOS

<EM>No site oficial, os preços variam de acordo com os dias que o visitante tem disponível. Na opção padrão (um parque temático por dia para maiores de 10 anos), os preços variam entre US$ 109 para quem vai somente um dia e US$ 52 (por dia) para quem vai ficar mais de dez.

<EM>Para mais informações, acesse :https://disneyworld.disney.go.com/pt-br/.

DICAS

<EM>O ideal é baixar o My Disney Experience, aplicativo para smartphone que possibilita recursos como reserva de hotéis do parque, pedidos de refeição e um mapa em tempo real, em que é possível verificar o tempo de espera das atrações e a localização de personagens e banheiros.

<EM>A região não tem fácil acesso a pé ou por transporte público, sendo preferível alugar um carro, ou se deslocar por aplicativo ou transporte da Disney. Os parques possuem acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.