Aline Riscado promove conscientização sobre câncer de mama durante desfile na Sapucaí

Aline Riscado arrasou como Rainha de Bateria da escola de samba carioca Unidos de Vila Isabel na última segunda-feira, dia 24, e um de seus movimentos na avenida foi feito por um motivo bem especial.

A atriz fechou uma parceria com a Santa Casa de São Paulo para alertar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama, o tipo de tumor que atualmente mais mata as pessoas do sexo feminino no Brasil. Durante o desfile, ela tocou os seios mostrando como deve ser feito um autoexame eficiente.

Em seu Instagram, Aline publicou um vídeo falado sobre o assunto. Ela mostrou o momento em que toca os seios fazendo os movimentos do autoexame, mas ressaltou que, além dele, é necessário também se consultar regularmente com um médico.

- Não basta fazer só o autoexame não, tem que ir no médico e fazer mamografia. Vamos juntas nos cuidar para a gente ter vários Carnavais ainda pela frente.

Na legenda, Aline escreveu:

Você se preocupa com a sua saúde? Você faz exames frequentemente pra detectar qualquer tipo de anomalia no seu corpo a tempo de se cuidar? Se não, está na hora de mudar! Mulheres, entrei nessa campanha por nós! Façam o auto exame e a mamografia! O câncer de mama pode ser rapidamente curado se você descobrir o quanto antes!

