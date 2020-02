Kim Kardashian sai no tapa com Kourtney Kardashian

26/02/2020 | 16:11



Parece que a 18ª temporada de Keeping Up With The Kardashians irá explorar bastante a rixa entre Kim e Kourtney Kardashian. A mais velha, que já disse diversas vezes que quer se afastar do reality da família, tem uma relação conturbada com a esposa de Kanye West, e dessa vez a discussão foi bem séria - com direito até mesmo a agressão física!

Logo no início do teaser da nova temporada, é possível ver Kourtney pedindo para Khloé não se envolver em seus negócios, ao que a irmã mais nova responde, enquanto é observada por Kim:

- Então não fale sobre isso na minha frente.

Em outro momento, vemos Kourtney e Kim discutindo. A mais velha diz:

- Você não tem nada para dizer!

Em seguida, Kourtney joga uma garrafa de água em Kim e tenta bater nela. A empresária então se levanta e, antes de ir para cima da irmã mais velha, diz:

- Nunca venha para cima de mim desse jeito.

Eita! Em outro momento, é possível ver Khloé chocada ao saber que Kim convidou seu ex, Tristan Thomson, para jantar. Apesar de os dois não terem terminado muito bem, já que o jogador de basquete traiu a socialite com Jordyn Woods, eles têm tentado manter uma boa relação pela filha, True, e por conta disso Khloé disse que não ficou chateada com a irmã por querer encontrá-lo.

Parece que essa temporada vai render, né?