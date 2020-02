‘The Pink Floyd Experience’ estará em Diadema

Miriam Gimenes



26/02/2020 | 23:20



O espetáculo The Pink Floyd Experience será apresentado hoje, às 19h30, no Shopping Praça da Moça (Rua Manoel da Nóbrega, 712), em Diadema. A atração é gratuita.

No palco, montado na praça de alimentação, instrumentos e vozes levam o público a uma viagem pela obra da formação ‘vintage’ da banda britânica até sua última geração, além de músicas das carreiras solo de David Gilmour e Roger Waters com shows especiais com os discos tocados na íntegra, como Wish You Were Here e o antológico Dark Side Of The Moon.

A experiência Pink Floyd ficará completa com os samplers originais de efeitos sonoros disparados em tempo real aliados ao repertório.