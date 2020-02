Boca Rosa quer conversar com até então namorado após eliminação do BBB20: - Óbvio

26/02/2020 | 15:11



Bianca Andrade, a mais recente eliminada do BBB20, abriu o coração no Mais Você, e revelou se a relação com Guilherme era mais que uma amizade, comentando um vídeo onde pede para ele se afastar, senão ela o beijaria:

- Tenho que ver o que acontece comigo quando eu bebo, porque eu não lembro dessa parte. Depois, me falaram que eu quis beijar a festa inteira. Ali dentro do jogo, nada, zero [relação além da amizade], até porque, ele já estava envolvido com a Gabi.

Ela contou que não conversou ainda com seu até então namorado, Diogo, da banda Melim:

- Não. Eu imagino, deve ter sido muito ruim pra ele, porque ele me conhece, depois a gente vai conversar, espero que tudo no final fique bem. Entendo completamente e não consigo nem dar minha opinião ainda. (...) Em determinados momentos, quando eu bebia demais, começava a fazer um monte de coisa que depois não lembrava, mas isso não pode mais acontecer. (...) Não é a melhor coisa a se fazer, pelo contrário.

Se ela vai procurá-lo para conversar?

- Óbvio.

À Globo, ela contou quem acha que está forte no jogo:

Eu acho que a Marcela está forte. E gostaria muito que a Flay se tornasse forte também porque aquela mulher é minha amiga mesmo e a minha torcida é por ela.

Ela contou inclusive que seus melhores momentos no confinamento foram com Flay. Já os piores...

- O pior foi a briga do feijão, na xepa. Foi muito louco. Eu gritei muito! Quando fiz isso, pensei: O que está acontecendo comigo? Foi o meu estopim. Ali eu vi que precisava sair. Se não tivesse saído essa semana, não iria aguentar mais.

Bianca também comentou sua relação com Guilherme na entrevista:

- O Guilherme é meu amigo, sempre foi um braço direito meu. Mas nada além disso. Depois da situação da festa eu pedi desculpas para a Gabi e resolvi me afastar um pouco dele porque vi que a nossa proximidade não estava fazendo bem para ela. Ele segue sendo meu amigo.