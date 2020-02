Rafa Kalimann e Léo Chaves juntos? Assessoria de imprensa da influencer fala sobre suposto namoro iniciado antes do BBB20

26/02/2020 | 15:10



Como você já sabe, Rafa Kalimann está confinada no reality Big Brother Brasil e acaba de se dar bem no jogo, já que é a atual líder do programa e a sua indicada ao paredão, Bianca Andrade, deixou a atração na última terça-feira, dia 25. Mas antes de participar do BBB20, Rafa teria iniciado um namoro com o sertanejo Léo Chaves, mesmo afirmando em rede nacional que está solteira. Segundo informações do colunista Léo Dias, o cantor foi flagrado no dia 17 de janeiro, durante uma viagem para Macapá, conversando com Rafa por meio de uma chamada em vídeo. As pessoas que estavam do lado do músico garantiram que o clima entre os dois era de muita intimidade, e não restou dúvidas da relação.

Léo Chaves se separou da ex-mulher, Tatianna Sbrana, em agosto de 2019, após 14 anos de relacionamento. Ainda de acordo com o jornalista, a suposta paixão avassaladora do músico por Rafa teria influenciado no momento do divórcio.

Entretanto, procurada, a assessoria de imprensa da influenciadora alegou que a notícia é totalmente falsa. Rafa e Léo são amigos e, inclusive, ela gravou um clipe com o sertanejo. A assessoria ainda esclareceu que a embaixadora da ONG Missão África não diria estar solteira com um relacionamento fora do reality.

Vale lembrar que Rafa já foi casada com o sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel.

E aí, esclarecido?