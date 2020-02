Após ser chamado ao confessionário, Pyong Lee surge cabisbaixo e tira dúvidas com Gizelly sobre assuntos criminais

26/02/2020 | 14:10



Pyong Lee chamou a atenção após ser chamado, sem mais nem menos, ao confessionário do BBB20. O conteúdo da conversa não foi divulgado, mas o brother voltou à casa cabisbaixo. A atitude, claro, não passou despercebida e, na cozinha, Giselly falou para o hipnólogo:

- Na hora que você quiser falar, você fala, tá? Eu sei que você está diferente.

- Não tenho como eu falar, posso tomar um pé. Não tem nada a ver com ninguém da casa, Pyong começou, dizendo que se falar sobre a conversa no confessionário poderá sair do jogo.

E continuou, perguntando à Gizelly, que é advogada criminalista:

- Quando você disse que é retroativo, mesmo uma ação passada pode ser julgada por uma lei nova? Sei lá, você cometeu um crime no ano passado e pode ser punido no ano seguinte, ou dois, três anos depois, né?, questionou ele, que recebeu uma confirmação de Gizelly.

No Twitter, muitos internautas especularam o motivo da preocupação de Pyong. Teve gente achando que ele foi advertido pelo incidente em uma das festas, em que supostamente assediou Marcela e Flayslane. Porém, algumas pessoas levantaram a possibilidade de ele ter ido ao confessionário devido a um problema que está acontecendo fora da casa.

Acho que pode ser o negócio da festa, ele sabe que fez algo de errado pois foi chamado no confessionário. Ele sabe que o povo não esquece e pode ser julgado por isso, mesmo sendo de um tempo atrás, disse um.

Eu acho que é alguma pendência que ele tem aqui fora e que ainda não foi resolvida. E deve estar estourando agora e ele deve estar com medo de ter que sair por causa disso, afirmou outro.

Alguns usuários também citaram um suposto caso de agressão envolvendo o hipnólogo e uma ex-namorada.

Será que a tal ex não decidiu abrir processo contra ele também?, questionou uma seguidora.

Tenso, hein?