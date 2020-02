Príncipe Harry faz pedido para não usarem mais seu título e Rainha Elizabeth II está cansada dessa história: - Ela apenas quer que acabe

26/02/2020 | 13:10



Em breve, príncipe Harry irá encerrar oficialmente os seus compromissos como um membro da família real! O marido de Meghan Markle já deu início aos seus compromissos finais e desembarcou em Edinburgo, capital da Escócia, para começar a se despedir de seu cargo na família real. Por lá, segundo informações do Daily Mail, o ruivinho passou por lá para visitar a Travalyst, uma empresa de viagens ecológica e fez um pedido aos que prestigiaram sua presença:

- Apenas me chame de Harry.

Ayesha Hazarika, que introduziu Harry ao público, disse o seguinte:

- Ele deixou claro que é para a gente chamá-lo apenas de Harry. Então, senhoras e senhores, por favor deem boas-vindas escocesas ao Harry.

Depois, ela deu mais detalhes sobre o pedido do irmão de príncipe William:

- Quando eu fui apresentada a ele eu estava um pouco preocupada com o que eu deveria dizer, quais seriam as coisas certas, mas não, ele estava bem relaxado e apenas [disse]: Harry, me chame de Harry. E esse é o espírito de como ele queria o evento hoje.

A princípio, ela foi orientada a falar

Sua Alteza Real o príncipe Harry, o Duque de Sussex - ou seja, o título completo de Harry. Depois, ele informou para Hazarika que esse pedido, de ser chamado de forma simples, tem sim a ver com o fato de que ele irá deixar a família real:

- Sim, eu acho que sim. Eu acho que foi por causa disso, mas de forma leve. Ele não estava exagerando sobre isso. É apenas para dizer: olha, eu quero fugir de toda essa pompa, então estou aqui como alguém que é muito apaixonado por esse assunto. Ele não precisa de um título. Ele é uma figura tão global agora, ele é reconhecível ao redor do mundo do todo.

As pessoas sabem o que ele e sua esposa representam, as causas pelas quais são apaixonados. Acho que isso provavelmente é um aceno para o futuro.

Em meio a esse pedido de Harry, a Rainha Elizabeth II está cansada do assunto. Após o texto em que seu neto e Meghan afirmam que a monarca não é dona da palavra Real, Katie Nicholl, especialista na família real, informou detalhes para a Vanity Fair. Uma fonte próxima da rainha informou que ela quer encerrar logo essa história:

- Ela geralmente não quer falar sobre isso.

A rainha está ansiosa para resolver isso, porque ela vê que é prejudicial para a monarquia e, em um nível pessoal, acho que isso foi bastante prejudicial para ela. Ela chegou ao ponto em que não quer mais pensar nisso, apenas quer que acabe.

Eita!