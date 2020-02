Após AVC, Milton Gonçalves tem quadro de saúde estável e apresenta melhora clínica

26/02/2020 | 12:11



Uma boa notícia para os fãs de Milton Gonçalves. Apesar de o ator estar internado há dez dias após sofrer um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC), o quadro de saúde do astro apresenta melhoras.

Segundo comunicado enviado pelo assessoria de imprensa do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, à imprensa, o quadro do ator está estável:

O Hospital Samaritano Barra informa que o Sr. Milton Gonçalves permanece internado na unidade neuro intensiva em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico. O estado de saúde do paciente é estável, com melhora clínica e dos exames laboratoriais.

Lembrando que no dia 9 de fevereiro, Milton participou da feijoada do Salgueiro e logo depois de passar mal em casa, foi internado. O ator desfilaria no último carro da escola como um dos palhaços negros do enredo O Rei Negro no Picadeiro, desfile que contou com Viviane Araújo como Rainha de Bateria da escola.