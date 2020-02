Na Itália, Maisa Silva usa máscara para se proteger do coronavírus e tranquiliza fãs: Tô sempre com meu álcool em gel

26/02/2020 | 12:10



Maisa Silva usou o Stories para tranquilizar seus seguidores, afinal, a apresentadora está fazendo uma viagem pela Itália, país europeu que já registrou 322 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus, segundo informações do G1. Por lá, ela tem feito alguns relatos de seu dia a dia por meio do Twitter, mas resolveu fazer vídeos para esclarecer sua situação.

Primeiro, ela começa dizendo o seguinte:

- Aos que estão preocupados, muito obrigada. Eu estou bem. Estou ótima. Esse nariz entupido aqui é rinite, mas ele não funciona desde que eu era uma criança. Agora, sobre a situação do país... eu não sei! Eu tô aqui de turista, não falo italiano, não acompanho o jornal, não sou do Órgão [sic] Mundial da Saúde, não sou enfermeira, bombeira, médica, nada, então estou no mesmo barco que todo mundo. Não sei de nada, só sei que estou bem.

Ela continua:

- Só sei que eu tô vendo todo mundo andar normal na rua, eu estou em uma cidade, não estou no país inteiro, então eu não sei como estão as outras regiões. Não tem como eu falar como se eu fosse um portal da Itália, a embaixada brasileira na Itália. Pediram até para eu dar entrevista, saiu matéria falando que eu estava fugindo do coronavírus... gente, pelo amor de Deus! Eu sei que coronavírus rende like, rende clickbait... mas não usem a minha imagem para atrelar com isso. Eu não sei de nada! Eu só calhei de viajar na mesma época que aconteceu dois infectados, no interior, bem longe da onde eu estou. Então, assim, eu não tenho nada a ver com isso.

Depois, conclui:

- Se eu estivesse doente eu topava falar, mas eu não estou.

No dia seguinte, ela viajou de trem para Milão, que fica mais ao norte da Itália onde, segundo ela, não está tão tranquilo assim.

No Twitter, ela ainda brincou:

Tô usando álcool em gel sempre, e quando entro num lugar muito cheio e fechado eu tô usando a máscara. É bem ruim pra respirar com ela e o bigode fica suando, mas fazer o que.

Um seguidor ainda sugeriu um tipo específico de máscara, mas Maisa informou:

Sendo bem sincera... não tem máscara. Não achei nem do lado de casa antes de viajar, nem em Milão, nem aqui em Roma. A maioria das pessoas na rua não está usando. Vi mais gente usando na galleria vittorio emanuele, mas mesmo assim não tinha tanta gente. Resumo: não tem o que fazer. Tô sempre com meu álcool em gel.