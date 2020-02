26/02/2020 | 11:11



Ao que parece, não é apenas Sabrina Sato que ama o Carnaval na família. A apresentadora, além de ser Rainha de Bateira da Gaviões da Fiel em São Paulo, é rainha da Vila Isabel no Rio de Janeiro e curte todos os camarotes paulistas e cariocas. Fôlego que não acaba mais, né?

E Zoe está indo pelo mesmo caminho. A filha de Sabrina e Duda Nagle mostrou que adora sambar. A apresentadora encantou a web ao mostrar que a menininha já está com samba no pé, já que ela está aprendendo com a mamãe os primeiros passinhos.

No Stories, ela mostrou a pequenina dançando e disse:

Zoe não para de sambar aqui, está ensaiando muito samba. Vai, Zoe, sambando! Sambando, sambando.