Deborah Secco se declara ao marido, Hugo Moura: Amor de Carnaval e da vida

26/02/2020 | 11:10



Deborah Secco aproveitou bem o Carnaval! A atriz ousou na fantasia ao desfilar na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, além de ter comparecido a um dos camarotes da folia. Além disso, ela aproveitou o chamego de seu marido, Hugo Moura, e postou em seu Instagram um momento bem fofo.

No clique, a atriz aparece dando um beijinho no amado:

Amor de Carnaval e da vida. Te sou!, escreveu na legenda.

Nos comentários, alguns famosos elogiaram:

Que foto mais linda! Com muita verdade, escreveu Isabeli Fontana.

Alguns fãs sentiram falta de Maria Flor, a filha do casal:

Casal lindão e só faltou a pequena Flor.

Deborah ainda postou outros cliques para mostrar mais detalhes de sua fantasia. Em uma das fotos, ela aparece mostrando o bumbum. Tatá Werneck, claro, brincou:

Linda. Caraca, não tem UMA bolinha na bunda!

A atriz ainda mostrou um álbum com os momentos de sua passagem pela avenida, em que aparece sambando muito ao lado de garis:

Uma salva de palmas para nossas lendas vivas do carnaval carioca!!! Eles garantiram um Carnaval sem lixo com sorriso no rosto e simpatia pra dar e vender! Amo!!