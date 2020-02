Supostamente grávida de seis meses, Rafaella Santos posa de biquíni e desabafa: Eu mantenho a minha vida pessoal em sigilo

26/02/2020 | 10:11



Mesmo sob rumores de que pode estar grávida de seis meses do jogador de futebol Gabigol, Rafaella Santos parece não se abalar. Pelo contrário, depois das últimas notícias que afirmavam que a irmã de Neymar Jr. está esperando um menino, ela resolveu aparecer nas redes sociais e postou uma foto tomando sol em seu perfil no Instagram.

A ex-namorada de Gabigol apareceu de biquíni lendo um livro na beira da piscina, mas com uma camisa branca por cima que esconde boa parte do seu corpo, além de estar de barriga para baixo. Depois, ela ainda entrou na piscina na companhia de amigos, mas só mostrou seu corpo do ombro para cima.

E não é só! Rafaella ainda postou uma frase de autor desconhecido em que dizia:

Eu mantenho a minha vida pessoal em sigilo, então não pense que você me conhece. Você só sabe o que eu te permito saber.

Lembrando que Gabigol e Rafaella terminaram o relacionamento entre o fim de dezembro e o começo de janeiro. O fim do namoro foi confirmado por Rafaella em meados de janeiro, quando ela pediu que parassem de associar seu nome ao dele. Mas, mesmo assim, segundo o colunista Leo Dias o bebê está realmente a caminho e já até tem nome definido: Matheo.

Já a assessoria de imprensa de Rafaella, não nega e nem confirma a informação, apenas dizendo:

Várias pessoas dizem ser próximas da Rafaella e nem todas são. Vocês não devem confiar em qualquer pessoa. Como te informei anteriormente, não me envolvo em fofocas e especulações sobre a vida dos meus clientes. Respeito a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados e não tenho conhecimento e nem me envolvo em fofocas e especulações.

Eita! Será que ela está grávida mesmo?