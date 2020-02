Agatha Moreira e Rodrigo Simas são vistos discutindo no Carnaval

26/02/2020 | 10:11



E teve discussão de casal na madrugada dessa quarta-feira (25)! Segundo informações do colunista Leo Dias, Agatha Moreira e Rodrigo Simas se estranharam em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Ambos estavam curtindo o desfile do grupo especial quando, em determinado momento, o ator começou a apressar a namorada para ir embora. Ela, no entanto, não queria deixar a festa e teria, até mesmo, dado um beliscão no amado.

A discussão aconteceu por um bom tempo, já que Agatha tinha um compromisso profissional logo cedo e tinha que pegar um voo. Rodrigo não queria que ela se atrasasse e, por isso, estava apressando a amada para que os dois fossem logo para casa.

No flagra, Agatha percebeu que estava sendo filmada durante a briga do casal e fechou a cara, fazendo um não com o dedo, enquanto olhava para a câmera.

Eita!

Na manhã dessa quarta-feira, dia 25, porém, Agatha fez um Stories ao lado do amado, dentro de um avião, já demonstrando que está tudo bem!