Após eliminação do BBB20, Boca Rosa diz: - Não tenho mais namorado, eu acho

26/02/2020 | 10:10



A participação de Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, no BBB20 foi recheada de polêmicas. E até mesmo a sua eliminação na noite da última terça-feira, dia 25, deu o que falar. Tudo porque após deixar a casa, Bianca viu algumas imagens de sua passagem pelo reality show - cenas em que ela se envolve com Guilherme - e acabou fazendo um desabafo sobre o futuro do seu relacionamento com o músico Diogo Melim.

Em entrevista à Ana Clara na Rede BBB, ela disse:

- Não tenho mais namorado, eu acho, depois dessa m***a, visto que ela viu o momento em que disse querer beijar o brother.

Na conversa, ela foi questionada sobre a aproximação com Gui e se teria coragem de ficar com o modelo.

- Lúcida, eu não teria. Primeiro: ele se tornou um grande amigo dentro da casa e segundo: eu não gostaria de formar casal dentro da casa porque iria me desestabilizar, afirmou.

Aliás, ao ver suas cenas próximas ao modelo, ela ainda falou se lembrava das imagens:

- Juro por Deus, zero. Como uma pessoa fala: Vou beijar tendo namorado? E ele tendo namorada?

E as polêmicas não terminam por aí. Diogo Melim não foi ao paredão em que a namorada foi eliminada por conta da agenda de shows da banda dele. No entanto, de acordo com o colunista Leo Dias, o cantor foi avisado pelo público que Bianca havia sido eliminada, mas ele ignorou e não comentou o assunto.

Pois é! Enquanto ele estava no palco, cantando, foi avisado pelo público que Bianca havia sido a eliminada. Assim, o músico entendeu o recado e olhou para o produtor buscando a confirmação. O produtor fez um sinal de ok, reafirmando o que os fãs diziam. No microfone, nada foi falado sobre o assunto, entretanto.

Quer mais? Pouco tempo antes, Diogo foi ao seu Twitter explicar outro mal entendido, já que ele curtiu um comentário que dizia:

É hoje que ela paga todo mal que ela te fez, fazendo referência ao hit do funk Tudo Ok e ao paredão.

Segundo o músico, foi um ato sem intenção:

Eu criei o hábito de curtir os comentários do meu Instagram como uma forma de tentar retribuir todo o carinho que a gente recebe dos nossos fãs. 99% são coisas lindas, mas às vezes na velocidade eu dou like e depois que percebo que é um comentário maldoso, apago. Não acreditem em qualquer coisa, finalizou.

Eles ainda terão muito o que conversar, né?