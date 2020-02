Cristóvão Borges é demitido do Atlético-GO após sete jogos e uma derrota

25/02/2020 | 22:59



A diretoria do Atlético Goianiense anunciou nesta terça-feira a demissão de Cristóvão Borges. O treinador dirigiu a equipe em apenas sete jogos, sendo que vinha obtendo bons resultados no começo da temporada, mas houve discordância envolvendo a "metodologia de trabalho" do técnico, de acordo com o comunicado divulgado pelo clube.

"O Atlético Clube Goianiense comunica que Cristóvão Borges não é mais técnico da equipe Rubro-Negra. Neste período de trabalho detectamos que a metodologia de trabalho não vai ao encontro com a filosofia do clube. Agradecemos o treinador pelo período de trabalho, onde Cristóvão Borges demonstrou ser uma grande pessoa", anunciou a equipe.

Com Cristóvão, o Atlético-GO somou quatro vitórias, dois empates e uma derrota, tendo avançado à segunda fase da Copa do Brasil ao bater o União Rondonópolis. Além disso, venceu o Goiás em clássico por 3 a 0, aplicou goleadas sobre Goiânia (5 a 0) e Anápolis (5 a 1), sofreu apenas dois gols nesses compromissos e está na segunda posição no Campeonato Goiano - seu primeiro jogo à frente do time foi pela segunda rodada.

Mas esses resultados não foram suficientes para mantê-lo à frente do time. O nome do substituto de Cristóvão ainda não foi definido pela diretoria do Atlético-GO, que está de volta à elite do futebol nacional em 2020. E o próximo compromisso da equipe será no sábado, em casa, diante do Jaraguá, em duelo que envolverá os dois primeiros colocados do torneio estadual.