Sem trânsito, garoa forte e céu nublado marcam volta do Litoral

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



25/02/2020 | 22:30



O motorista que retornou nesta terça-feira para casa pelas estradas do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), depois do Carnaval, fez viagem com pouco trânsito. Apesar do trajeto ter apresentado fluxo intenso de veículos, não houve pontos de congestionamentos na maior parte do dia.

O tempo nublado – com momentos de chuva – provocou a antecipação do retorno de muitos foliões que aproveitaram os dias de folga na Baixada Santista.

Ontem, mais uma vez o dia foi chuvoso e com neblina, fatos que forçaram o motorista a redobrar a atenção na pista. A Ecovias, que administra o SAI, adotou Operação Subida no esquema oito (pistas de subida) por dois – a Via Anchieta era usada apenas para descida ao Litoral.

Segundo a Ecovias, desde a 0h de quinta-feira, 377 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista.





PROBLEMAS

Os percalços relatados pela equipe do Diário desde a semana passada na Via Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes persistiram ontem. A equipe de reportagem constatou má sinalização viária e ouviu, mais uma vez, reclamações de usuários sobre o valor do pedágio – R$ 27,40 para quem vai ao Litoral.

A equipe do Diário percorreu ontem as duas estradas e conversou com os motoristas sobre os atuais problemas. Alguns telefones de emergência estavam sem funcionamento, caso do aparelho instalado entre os kms 34 e 35 da Imigrantes. Um pouco mais à frente, próximo do km 33, existe apenas a placa sinalizando o telefone, porém, o item não está no local.

“Um pedágio tão caro como esse, os problemas deveriam ser menores”, contestou o autônomo Cláudio Bispo, 44 anos, que retornou da Praia Grande, sentido Mauá, com a mulher, a auxiliar de escritório Andréa Bispo, 40. Andréa ainda lembra que já foram assaltados próximo do pedágio o ano passado. “Nesses períodos de festas, a atenção precisa dobrar”, recomenda.