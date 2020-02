Da Redação

Do 33Giga



25/02/2020 | 20:48



A Água de Ouro foi a escola vencedora do Carnaval em São Paulo em 2020. Desde o início da apuração das notas, a web foi invadida com memes e piadas a respeito do assunto. O 33Giga criou uma galeria especial com algumas das melhores reações. Confira. (As imagens são reproduções de redes sociais.)