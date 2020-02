Rose McGowan diz que travará briga com Harvey Weinstein até que ele esteja morto

25/02/2020 | 19:11



Rose McGowan participou de um episódio gravado para o podcast Shut Up Evan, apenas alguns dias antes de Harvey Weinstein ser condenado por duas acusações de estrupo e agressão sexual. Quando o apresentador a questionou se o julgamento em andamento estava lhe trazendo alguma sensação de que a história estaria no fim, a atriz respondeu:

- Até que ele esteja morto, provavelmente não. Sinto que ele e eu estamos presos nessa batalha até que um de nós esteja morto. É assim que as coisas são, esclareceu Rose e continuou: Energeticamente estamos apenas trancados. É uma sensação realmente nojenta. Eu adoraria poder estar com as outras pessoas e viver minha vida. Seria muito legal, sabia, comenta aparentemente angustiada.

Em 2017, a artista já havia denunciado Weinstein de estupro e publicou um livro em 2018. Intitulado Brave, em que uma parte da história conta os detalhes de como foi violentada pelo produtor de Hollywood.